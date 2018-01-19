74號快速道增設匝道 江啟臣與交通局交鋒

2018-01-19 21:13

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長擬參選人江啟臣與市府針對74號快速道路展開交鋒。

國民黨台中市長擬參選人江啟臣今日到太平十甲路的新光黃昏市場掃街拜票，台74線快速公路通車後，太平地區南北交通雖便捷許多，但因匝道設置間隔不一，使南太平距離匝道較為偏遠，將持續爭取增設南向匝道，使南北太平同享便捷交通。

對此，交通局長王義川表示，台74增設三匝道早已完成可行性評估、水理分析，部分更已進入土地徵收階段，沒想到江啟臣身為立委卻連此進度都未能掌握，令人驚訝與遺憾。若江啟臣真的有心幫忙，期待能幫忙勸勸國民黨市議會黨團不要再擋市府總預算，讓重大建設與民生福利順利推動，才是百姓之福。

國民黨台中市長擬參選人江啟臣密集走訪大台中各區基層，今天下午在地方人士陪同下，來到位於太平十甲路的新光黃昏市場掃街拜票，跟民眾一一握手寒暄。

江啟臣表示，走訪過程中有民眾反應，太平人口密集，74線快速道路通車後，雖然促進太平地區交通迅速便捷，但因匝道設置間隔不一，使得南太平距離匝道偏遠，造成南太平鄉親通勤不便。

江啟臣表示，他已向中央公路總局密切追蹤爭取增設匝道，透過增進快速公路使用量，增加地方民眾交通便利。

對此，交通局長王義川表示，台74增設三匝道均已完成可行性評估，其中，大里草湖匝道中央已同意由交通部公路總局興建，市府也在今年編列土地徵收預算；太平匝道在市長林佳龍上任後也完成可行性評估及水理分析；東區大里匝道則已完成可行性評估。

他指出，大里草湖匝道配合徵收用地，交通局今年編列四億三百萬元預算，原定今年一月開始辦理徵收作業，但因總預算仍未通過，因此被迫喊停，也使得整體工程進度勢必延宕。