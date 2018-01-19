林佳龍盼以城市為主體 強化台星雙方合作

2018-01-19 15:43

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍今天出席第14屆台星經濟聯席會議開幕式，他期盼新加坡能在台星雙邊「經濟伙伴協定」（ASTEP）基礎下，運用以城市為主體的區域創新體系，促進產業升級，並建立固定溝通管道，讓合作能更具體且持續深化。

這項會議今日在新加坡召開，林佳龍與近百名台灣企業家出席，並於會中介紹台中市產業規劃與合作商機；而台中已是台灣第二大都市、也是宜居城市，這項會議是良好的交流平台，希望進一步發展為與台中的定期會議，並邀請下屆會議於台中舉行。

林佳龍說，台中市是智慧製造之都，也積極發展智慧城市與物聯網等，透過此次交流，除在會議中討論包括智慧城市、智慧製造、物聯網與金融業務，也特別關心其他特定產業及合作投資上的進展，除一般性的經貿關係外，也期待達成台星間的互補。

他又說，新加坡是國際金融與物流中心，但較缺乏龐大製造業的基礎，台中市在精密機械、航太、半導體與資通訊產業有良好發展，同時也擁有傳統的中小型企業，透過交流促進雙邊發展外，也能共同與東協、甚至南亞國家攜手合作。

林佳龍強調，新加坡不僅是台灣第5大出口市場，也是東協國家中與台灣貿易金額最高的國家，去年截至11月在台投資已達1.27億元，而且還簽訂雙邊ASTEP；近年在觀光與文化交流上也有許多進展，台中市今年舉辦世界花卉博覽會，力邀新加坡參訪台中，增加互動外也促進雙邊更多合作交流的機會。