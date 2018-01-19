反制M503恐影響5萬旅客？徐國勇：僅比去年減少1班

2018-01-19 15:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕M503航路爭議擴大，政府反制不准中國東方航空、廈門航空等飛春節加班機，傳出恐影響5萬名旅客春節返台？行政院發言人徐國勇今天下午表示，今年航班跟去年同期相較僅減少1班，影響不大，請台商放心。

中國片面啟用M503北上與W等4條銜接航路，民航局證實針對繼續使用相關航路的中國航空業者，將暫不予核准兩岸春節加班機申請；有媒體估計將卡住東航、廈航176航班，恐影響5萬名旅客。

徐國勇今天下午現身高雄楠梓加工出口區，與高屏企業商討解決產業五缺問題，針對M503航路問題，接受媒體聯訪。

徐國勇表示，飛行安全不能打折扣，M503啟用，並未經過台灣的溝通協商，這對區域穩定沒有幫助，要請國人先要有這樣的認知；其次，大家以為M503航路中國申請的兩家公司春節加班機沒准，但我想問：「沒有准的話，我們的航班有減少嗎？」

徐國勇說，請民眾及台商相比去年跟今年航班，其實沒有減少。迄今為止，今年申請跟去年執行的航班僅差1班，預期今年的航班也會開的比去年多，現在距離農曆過年還有20幾天，所以這沒影響。

媒體詢問他說，是否擔心中國對於兩岸進一步反制？徐國勇強調，這沒什麼好反制的，這一部份屬於兩岸人民的便利。如果真的反制，才是與兩岸人民為敵吧？大家把實際狀況瞭解後，加上區域穩定與飛安是不能打折扣的，台商朋友可以放心。