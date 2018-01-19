快速道匝道工程預算卡關 民進黨擔憂完工遙遙無期

2018-01-19 15:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府今年度總預算卡關，市議會民進黨團今天再召開記者會痛批，台74快速道路增設匝道工程也被波及，完工遙遙無期，要求國民黨當地議員「喘共」；市府交通局也說，完工期程勢必延宕；國民黨團則反駁，沒刪這筆預算。

民進黨議員在記者會中舉起「國民黨杯葛預算 地方建設也要擋」、「台74匝道也遭殃」、「市民還要等多久」等海報，批評國民黨除了阻撓民生、社福預算外，連地方重大建設也要擋，嚴重妨礙台中市發展進步。

黨團成員並說，在市府和民代爭取下，交通部同意台74在東區至霧峰區間增設3處匝道，市府今年編列用地徵收經費4億3百萬元，預訂1月辦理土地徵收等相關事宜，但藍營議員惡意杯葛預算，因屬新興計畫，經費無法動支，迫使計畫延宕，完工遙遙無期。

他們並強調，台74增設匝道工程，攸關東區、太平區、大里區及霧峰區數十萬人口進出，地方民眾引頸期盼，好不容易爭取定案，交通建設不能等，希望國民黨儘快回到議場開會，完成預算審查，讓鄉親有一條安全、方便回家的路。

交通局長王義川表示，台74大里路段欠缺適當的匝道設計，要上台74轉國道必須繞遠路，浪費行車時間，也增加交通壅塞機會，公路總局增設匝道，市府配合徵收用地，原定1月開始辦理徵收作業，但總預算仍未通過，因此被迫喊停，期程勢必延宕。

國民黨團表示，台74增設匝道用地取得預算，是建設經費、不屬於非必要的經常性支出，不在黨團擬刪除的預算範圍，請市民或在地居民不需因民進黨團與市府的恫嚇而擔心。

當地國民黨議員蘇柏興則說，這個案子是他極力爭取催生的，現在民進黨卻抺黑國民黨議員擋預算，民進黨一貫的技倆將責任推給前朝，再推給國民黨，選民有眼睛都在看，「做賊喊抓賊」再演下去就不像了！