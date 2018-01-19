小英南下出席大學校長會議 退警場外抗議

2018-01-19 14:40

〔記者黃文瑜／台南報導〕「學長！學長！不要再鳴喇叭了！」總統蔡英文今日到南台科技大學參與全國大專校長會議，預計一點到場，但總統還沒到，場外就有退休警察聯盟，及其它民間團體到場抗議，台聯黨主委陳昌輝帶著給總統的一封信，高喊蔡英文加油，也被警方帶進陳抗區。有人喊加油，有人喊下台，場面一度混亂，但未爆發肢體衝突。

有民眾認為這次總統行程高規格維安，警方出動太多警力，但台南市警察局長黃宗仁表示，僅依照國安法規辦理，並無特別。

被圍在圈內的退休警，對著圍在外圈的維護序秩的警察大喊：「學弟我今天站在這裡也是為你們的將來，我們在基層工作這麼辛苦一天工作12小時，我們退休後卻不受尊重，連退休金都要被砍。」

陳昌輝則帶著給蔡英文總統的一封信，表示要直接交給蔡英文，希望蔡英文莫望初衷，傾聽人民的聲音，並引用蔡英文說過「如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」我們在這裡已經很大聲了，希望總統聽民意。

總統還沒到，場外就有人嗚氣笛喇叭，連台南市警察局長黃宗仁都親自上陣，將圍在路邊的民眾趕到廟前，圍出一區陳抗區，有人質疑這次到底出動多少警力；黃宗仁回應，僅以國安法規辦理，出動190名警力，也沒影響基層員警休假。

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