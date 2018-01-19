接見鳳凰獎楷模 蔡英文：每5年增補3000名消防人員

2018-01-19 14:10

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是119消防節，蔡英文總統今天上午接見「106年鳳凰獎楷模得獎人」，除肯定他們對防災救災的付出與努力，並承諾未來將補足消防人力，並改善個人裝備，讓救災第一線消防同仁的安全更有保障，包括政府從明年開始，會以每5年增補3000名消防人員為目標，讓消防人員的陣容更強大。

在個人裝備方面，蔡英文指出，政府也積極解決問題，從2016年到2019年，陸續編列2億8000萬元預算以提升裝備。另外，針對義消夥伴，政府也陸續提撥5億6000萬元的經費添購裝備，讓大家在救災第一線的安全能更有保障。

蔡英文致詞時表示，今天是119消防節，在這個重要的日子，要向全國所有消防同仁、義消弟兄姊妹、防火宣導夥伴和救護志工朋友，致上最高的敬意，並恭喜獲得消防最高榮譽「鳳凰獎」的所有得獎人，他們的付出和努力，提升了台灣的防災能力，獲獎實至名歸。

蔡英文表示，台灣的地理位置特殊，不但處於地震帶，也位於颱風路徑上，近年來在全球氣候變遷的挑戰之下，提升防災意識以及救災能力，更是臺灣刻不容緩的工作，除了從自身經驗中學習，也要吸取世界各國的災害經驗，持續檢討改進，以建立更完善的災害防救制度。

蔡英文提到，像是去年的國家防災日，政府進行災防警告訊息服務測試，以及防災測試訊息播映，都是為了強化國人災害應變的能力，政府有責任建立健全的防災制度，而好的制度需要優秀的第一線人員來實踐，無論是在消防工作、災害防救或是宣導，所有得獎人都有相當優異的表現，「鳳凰獎」除了是對得獎人的肯定和感謝，也期許未來得獎人能夠彼此交流、傳承經驗，持續精進專業能力，提供政府救災防災的寶貴意見，完善災防相關制度以符合民眾需求。