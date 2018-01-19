107年度總預算案 暫定通刪147億元

2018-01-19 13:48

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今開始協商107年度中央政府總預算案。由於行政院已因軍公教調薪3%而自行刪減預算規模，暫定通案刪減147億元。

主計長朱澤民表示，今年度的總預算歲出為1兆9918億元，比去年度1兆9740億元，增178億；包含調整軍公教待遇180億元，若再計入補助健保、國保增加145億元、教育支出增加60億元，歲出規模其實減少200億元。

他指出，若按去年度的通刪比例，會刪減185億元，若按前年度的通刪比例，則刪減162億元。

立法院長蘇嘉全表示，因為行政院在今年度已因軍公教調薪3%減列預算，難以比照去年的刪減率，建議各黨團通刪時要手下留情。

民進黨團總召柯建銘指出，今年度的預算案在行政院要求下，已自刪4%的委辦費、對國內團體與政府機關間補助3%，共刪117億元。若立法院再多通刪，政府能執行的計畫有限。

國民黨團首席副書記長李彥秀表示，最後的刪減數不能比去年低。時代力量黨團總召徐永明希望以去年度的通刪率加1%。

最後在朱澤民一一表示意見下，暫定各用途別項目的通案刪減率，分為委辦費2%、赴中旅費20%、出國旅費2%、設備及投資6%、對國內團體與政府機關間補助3%、對地方政府補助2%，軍事設備、房屋建築、辦公器具及機械養護費未刪；經主計總處統計，依此刪減率的總預算刪減數約為147億元，刪減率為0.8%。

蘇嘉全裁示，先暫定此額度，待全面討論完畢後，再回頭檢討。