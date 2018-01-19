曾擊敗陳光復 藍營傳徵召前縣長賴峰偉回鍋參選澎湖縣長

前澎湖縣長賴峰偉，傳出藍營有意徵召回鍋參選縣長。（記者劉禹慶攝）

2018-01-19 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本被視為藍營堅強堡壘的離島澎湖縣，在接連失去立委、縣長寶座後，亟思重奪地方執政權，傳出有意徵召前縣長賴峰偉回鍋參選，賴也表態願全力以赴，為藍軍奪回澎湖版圖，並傳出賴可能與澎湖縣政府參議洪棟霖搭檔參選。

曾擔任兩屆澎湖縣長的賴峰偉，並擔任過考選部長，尋求連任時曾擊敗過現任民進黨縣長陳光復，澎湖縣長任內以取締毒電炸魚、收購三層網、成立海洋小學及廣設青青草原等政策著稱，同時為澎湖首位博士縣長，政績在全國名列前茅，至今仍為澎湖人津津樂道，果真披掛上陣，藍綠可望激烈對決。

雖然賴峰偉在國民黨主席初選時，支持前衛生署長詹啟賢，被外界歸類非現任主席吳敦義派系，因此先前傳出可能由前立委林炳坤人馬副議長陳雙全、前縣長王乾發人馬澎湖縣黨部主委呂永泰二人擇一參選，但國民黨以勝選為考量，可望提名賴峰偉披掛上陣，今日澎湖縣黨部開會決議，將人選呈報給中央黨部裁決。

由於賴是回鍋參選，年齡已可領老人年金〈65歲〉，傳出有意找昔日愛將、澎湖縣政府參議洪棟霖〈50歲〉青壯派搭檔競選，符合世代交替原則，對此洪棟霖表示，不放棄任何服務鄉親的機會，但現在談搭檔還言之過早；另外賴還需要面對現任馬公市長葉竹林、前主委鄭清發等人揚言參選到底，藍營票源分散的危機，都可能成為賴峰偉是否願意回鍋參選的變數。