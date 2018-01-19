「台中市區域計畫」公告實施 共創中部大都會格局

2018-01-19 13:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕國土計畫法111年上路，台中市政府率先推動「台中市區域計畫」，今天公告實施。市府都發局說，區域計畫可加速實踐「大台中123」計畫，同時打下架構基礎，以銜接「台中市國土計畫」，共創中部逾500萬人的大都會格局。

立法院104年底3讀通過「國土計畫法」，將國土區分為「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」，要求各區依其自然條件發展，並由行政院訂定施行日期，預計111年5月上路，屆時現行的區域計畫法將退場。

都發局說，縣市合併升格直轄市後，面臨包括空間不明、城鄉差距、都市蔓延影響生態保育、農工併存、雙港優勢未能發揮等課題。市府100年起辦理「台中市區域計畫」作業，進行大台中體質調整，並送區域計畫委員會審議，卻遲遲未獲通過。

市長林佳龍上任後，經強化空間發展策略，重新規劃分區檢討，舉行多場說明會，廣納民眾意見，並提出關鍵性的大台中123計畫，陸續獲得台中市區域計畫委員會及內政部區域計畫委員會審議通過，今日公告實施，創下台中未來發展的歷史性突破。

「台中市區域計畫」以115年作為計畫年期，全市土地規劃為國土保育、農業發展、城鄉發展及海洋資源等4大功能分區；除可實現山海屯區均衡治理外，也能確保重要環境敏感區域、維護糧食安全與重要農地資源、強化氣候變遷因應能力、落實智慧機械、航太產業與工業4.0發展產業政策及解決未登記工廠的環境衝擊問題。

市府強調，因應行政院國土計畫法預計111年施行，「台中市區域計畫」率先打下基礎，4年後將可順利銜接為「台中市國土計畫」，並領航周邊縣市提早準備，共創中彰投苗區域均衡與互惠發展。