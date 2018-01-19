民進黨南市初選 陳亭妃：我最了解北區中西區

陳亭妃今日向市民發表「北區‧中西區文化繁榮三願景」政策。（記者邱灝唐翻攝）

2018-01-19 13:12

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長初選已接近倒數階段，參選人陳亭妃20日回到北區中西區，舉辦最後一場後援會成立大會，今日向市民發表「北區‧中西區文化繁榮三願景」政策。

陳亭妃指出，北區、中西區是從議員時期就跑遍的地區，轄內每一寸土地無不親自踏過，因此，她提出「北區‧中西區文化繁榮三願景」，第一是帶動觀光軸線，透過赤崁文化園區、市區老屋活化，打造文創魅力的街道型博物館，並且持續臺南市立美術館新建工程、推動運河星鑽計畫，引導都市更新及運河風華再現，結合海安路景觀改造，打造府城軸線地景。

陳亭妃表示，第二是建置自行車路網、推動中西區假日步行區，活化空地及興建停車場，並把閒置公有建物轉型為社區長照服務據點，最後則是升級運輸路網，建構具景觀之輕軌系統，推動北外環道路四期建設，推動台南鐵路地下化前期工程，施工期加強替代道路及交管規劃，改善交通黑暗期，推動公共運輸場站聯合開發，改善客運搭乘環境，塑造繁榮新亮點。陳亭妃表示，期待朝著這三大方向，將升級居民的生活品質，創造更加優質的宜居城市。

陳亭妃指出，20年前，首度投身參與市議員選舉，滿懷熱情與希望，20年後，從政的初衷沒有變，她也相信自己的作為已交出一張漂亮的成績單，10年來向中央爭取超過6億元經費改善台南的教育環境設施，以及爭取超過300億元的地方建設經費，現在將化理想為實際行動，從監督、建議的角色轉變為實際執行者，秉持在地實做的精神，加上六年級年輕世代的行動力，一步一步實現都市裡的美好藍圖。歡迎好友們於本週六下午3點至海安路與成功路口，參加北區中西區後援會成立大會。