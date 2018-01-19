選北市只花3000萬？ 柯文哲：把選舉當社會文化運動

2018-01-19 12:32

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨立委蔣萬安今天宣布不參選台北市長，台北市長柯文哲上午再被追問選舉議題，外傳今年競選將不公開募款，經費要壓到3000萬元以下。柯文哲今強調，要把選舉當作社會的文化運動，透過選舉來改變台灣的政治文化，但這只是理念，能不能做到再講啦。

外傳柯文哲明年將找政治大老宋楚瑜、謝長廷幫忙輔選。柯文哲上午駁斥，這更「科幻小說」，他連想都還沒想到，但他跟宋、謝見面是很常有的事情，因為兩人對他很友善，又是政治上的前輩，聊天什麼內容都有，「難道跟你聊天過後，就要聘來當競選總幹事嗎？台灣的媒體實在是已經到了，我實在是凍未條。」

柯文哲強調，選舉當然要有競選總幹事，但怎麼快都是過年以後才會去處理，「有時候聊天說，你要不要當我的總幹事，這種話一定會有嘛。」

至於市府發言人劉奕霆昨發重話，要前競選團隊總幹事姚立明自重一事。柯文哲說，他也覺得太過份，像他到現在為止，還沒跟郭台銘見過面就可以講到「郭柯配」，造謠要有個程度。

另就競選經費來源。柯文哲也說，競選經費太高是台灣政治要克服的東西，如果選個台北市長都要花好幾億元，整個台灣政治很難清明，老實講，一個選舉要把它當作社會的文化運動，透過選舉來改變台灣的政治文化，這是理念啦，還能不能做到再講。