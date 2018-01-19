蔣萬安不選台北市長 柯文哲用這8字回應！

柯文哲回應，反正他每天都一直在工作。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-01-19 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安今天上午在立法院宣布，他不會參與年底的台北市長選戰，對此，台北市長柯文哲則以8個字回應此事！

對於蔣萬安不選台北市長一事，柯文哲上午接受訪問時用8字回應說「不以物喜不以己悲」；至於是否鬆一口氣？柯文哲回應，反正他每天都一直在工作。

柯文哲表示，4年前的現在，柯文哲還不知道在哪裡，所以這種東西就是認真的過每一天，如果可以的話，快樂得過每一天，這樣就好了。