蔣萬安不選台北市長 姚文智：覺得有點失望

姚文智今天受訪回應蔣萬安不參選台北市長。（姚文智辦公室提供）

2018-01-19 11:07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕被視為國民黨角逐台北市長強棒的國民黨立委蔣萬安今天宣布不選台北市長。對此，有意爭取市長的民進黨立委姚文治上午受訪表示，覺得有點失望，蔣委員若參選會是比較有趣的選舉，如果不選也算是俐落負責的表現。

原本被看好代表國民黨參選台北市長，挑戰現任市長柯文哲的藍委蔣萬安，今上午拋出大選震撼彈，宣布「不參加2018選舉！」

對此，姚文智回應，覺得有點失望，蔣委員若參選會是比較有趣的選舉，如果不選也算是俐落負責的表現。因為他覺得市長選舉最終還是市政發展方向和願景有沒有準備好，像過去選了柯文哲，三年下來，覺得沒有準備好，市政就一敗塗地。

姚文智認為，應該選擇市政準備好，且用市政爭取市民支持的候選人，若蔣萬安確定不選，他覺得未來市政才是真正選舉的重點。

至於傳出柯文哲向駐日代表、謝系掌門人謝長廷請益，甚至要請他擔任競選總幹事，身為謝系大弟子的姚文智則說，「想像力太豐富」，這樣他可能要找歐巴馬或蔡英文當他的競選總幹事，不要這樣隨便吃別人豆腐，他也常跟謝院長聯絡、交換意見，選舉酸言酸語就算了，隨便吃人豆腐不太好。

對於國民黨另一可能對手丁守中，姚文智認為，丁委員二十年也做了很多準備，雖然很多方向，比如說廢除機場的事情，他沒看到城市的未來，他的準備恐怕是從二十年開始發想，但是二十年沒有進步，不過總是可以在市政的未來性方面做好的辯論。

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