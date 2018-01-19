被傳指定廠商介入世貿商務旅館 蘇治芬要李進勇講清楚

立委蘇治芬（左三）今公開要求謠言止於智者並停止紛爭。（記者陳燦坤攝）

2018-01-19 11:04

〔記者陳燦坤／雲林報導〕立委蘇治芬與雲林縣長李進勇在本屆縣長選舉後不久即反目成仇，地方盛傳蘇治芬堅持要建雲林世貿中心，甚至有「圖利廠商」等說法傳出，蘇治芬今天表示，因為涉及操字問題讓她忍無可忍，她希望李進勇能講清楚，不要再亂放話傷人。

蘇治芬在網路上貼文指出，「李（指李進勇）對外說她在世貿會議中心或布袋戯傳習中心有不法，請李公開說明，她在何時那個程序涉及不法？那個關卡有內定？為何説她卸任前指定了什麼廠家要營運商務旅館？李放仼張榮味的細漢議員在議會一起演雙簧，恥笑這件政策，對她是極大的傷害，試問李：「你的信仰跑到那裡去了？」

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，該案緣起於農博公園17.8公頃土地，國防部在2009年4月同意無償提供舊虎尾空軍基地給雲林縣政府，作為規劃中「文化生活產業園區─布袋戲傳習中心」的用地，並以此計畫由台塑公司指定捐款6.4億興建。隨後並在行政專區另案規劃雲林世貿中心，雖包含布袋戲故事館及偶戲專業劇場，惟已淪為附屬，有違初衷，也與台塑6.4億指定用途興建布袋戲傳習中心不盡符合。

縣長李進勇表示，肯定也認同蘇前縣長發展會展產業的用心，但也堅持以布袋戲傳習為職志。有關行政專區興建雲林世貿中心案，未來研擬由ROT（由政府出資興建後，委託民間營運;營運期間屆滿後，營運權歸還政府。）改為BOT（由民間機構投資興建並為營運;營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府），或設定地上權方式由民間開發。