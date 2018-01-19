不核准使用新航路的春節加班機 民航局：飛安不能妥協

民航局副局長何淑萍（中）強調，目前M503航路每天仍有20多架次使用，過去沒有狀況並不代表沒有風險，飛安不能有任何一點妥協。（記者陳宜加攝）

2018-01-19 11:05

〔記者陳宜加／台北報導〕中國照飛M503北上與W銜接等4條航路，民航局祭出反制手段，暫不核准使用新航路的中國東方航空、廈門航空等兩家業者的兩岸春節加班機申請，合計176班，佔中國籍業者申請總務3分之1，最多大約影響5萬名旅客返鄉過年。

民航局統計，截至昨日，總計365架次使用新航路，民航局副局長何淑萍今天重申，中國104年啟用M503航路時，因有飛安疑慮，兩岸溝通多時，才達成「實際飛行時西移6浬，且僅啟用北向南單向，其餘經雙方確認後才啟用」共識。

何淑萍說，中國如今片面啟用4條航路，南向北不僅未談，且目前實際飛航路線較當年協議路線東偏6浬，更靠近台北飛航情報區，且W122、W123隨飛航頻率增加，飛安風險更劇增，才要求中方應依據當年共識，與我方溝通確認。

她說，民航局已兩度要求業者勿使用新航路，對於持續使用的業者，暫不核准兩岸春節加班機申請，目前仍在審核中。民航局將審慎處理，並與相關單位會商，綜合評估各方意見後，再做最後決定，眼前先處理現階段問題，沒有時間表。

何淑萍強調，目前航路每天仍有20多架次使用，過去沒有狀況並不代表沒有風險，飛安不能有任何一點妥協，期待雙方就技術層面溝通確認後再啟用航路。

針對不少台商憂心回不了家，何淑萍表示，將考量春節搭機需求，鼓勵其他中國籍業者再增班，民航局將在審核作業上全力協助。目前不清楚東航、廈航春節航班訂位狀況，呼籲旅客儘量選擇其他航空公司，也希望國籍業者配合增班。

不過，外界關注中國可能「報復式」減少兩岸定期航班反擊，也有學者直言，民航局此舉能否見效仍有待觀察。對此，何淑萍只說，不回答假設性問題，但政府為一體，任何決定與各種評估都討論過，其中相關核准作業由民航局處理。