黨產會邀德國專家談轉型正義 藍營疑是要誣陷國民黨

「德國真相與和解委員會」主席Rainer Eppelmann（左）下午將與院黨產會談轉型正義。國民黨疑是要誣陷國民黨（資料照，黨產會提供）

2018-01-19 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今天下午將舉辦「從德國經驗看轉型正義」講座，邀請「德國真相與和解委員會」主席Rainer Eppelmann與會，國民黨行管會副主委李福軒質疑黨產會，涉嫌用政府的錢來誣陷國民黨，除了發公開信給Eppelmann，表達嚴正立場外，還將到場抗議。

李福軒在信中告訴Eppelmann，包括媒體在內的台灣民眾直到本月十五日才知道Eppelmann的來訪，「你不覺得這是非常不正常的？因為你是被中華民國政府正式邀請」，但「中華民國政府設置了一層障礙，阻止人們看到你。」

李福軒信中表示，「現在由民進黨統治的中華民國政府，已經偏離了民主法治的道路，這個政府不是真心追求過渡時期正義，另一方面我相信政府只是想維持權力」。

李福軒告訴Eppelmann，「德國與台灣的情況有很大的不同，國民黨過去即使在中國大陸共產黨的極大危險與威脅之下，堅持推進憲政主義，中華民國是反共、反獨裁的國家，台灣成為世界知名的亞洲民主之光，這個成就是在國民黨領導下完成的」。

李福軒還說明，國民黨自二０一六年以來在台灣實行轉型正義，願意把所有的財產捐給公益事業，並已向黨產會提出黨產處分方案，但民進黨政府仍在聽證會上繼續使用偽造與誤導性文件，他相信民進黨政府並不是真的想要轉型正義，而是要永遠把國民黨搞掉。