被新潮流逼迫退選？劉世芳這麼說...

2018-01-19 09:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕日前宣布退出黨內高雄市長初選的民進黨立委劉世芳今表示，不參加初選的決定是她自己做的；針對外界解讀她是被新潮流派系逼迫退選，劉世芳強調，「沒那麼嚴重」，黨內有很多朋友跟她分析繼續選下去的各種情況，「最後決定還是我自己」。

劉世芳今上午接受蔻蔻早餐訪問時，對決定退出高雄市長初選的過程做上述說明。

劉世芳證實，包含利錦祥、段宜康在內的黨內朋友，日前有南下開一場會，她自己因為在外跑行程，並未全程參與；劉世芳說，他們主要將情況分成陳菊協助力拚到底、宣布不參選、以及直接參選到底，三種情況來分析，她認為有很多朋友對於要不要向她說明退選一事很難啟齒，而最終告訴她的人，是一位年齡、輩分跟前主席林義雄一樣大的前輩；劉世芳說，退選一事「跟吳乃仁、邱義仁完全無關」，他們兩位應該也是看報紙才知道。

訪問中，劉世芳被問及此退選是否為「一個派系的決定」時，她並未否認，僅表示「最終決定還是我自己」，並強調市長陳菊曾多次對她表示，若自己決定參選，她（陳菊）會「豁出去、拚到底」，因此決定退選對陳菊感到很抱歉。

劉世芳說，陳菊並未勸退自己，只是在宣布退選的前一天晚上，有跟陳菊深談；劉表示，陳菊也認為，年底對民進黨來講，會是一個很大的挑戰，無論高雄最後是誰參選，都會勝選，但高雄市長選舉可能會影響民進黨其他縣市的選舉情況，因此思考必須「跳脫個人」。

劉世芳強調，退選發動者雖然不是她本人，但她認為「黨內同志沒那麼殘忍」，也不覺得自己被傷害、被犧牲，她認為大家都只是在處理團隊運作，思考如何保全大局。

談及退選後的心情，劉世芳表示，心情起伏最大是在決定召開記者會前後，但她認為，既然技不如人，就要面對現實，參加初選要「提得起、放得下」，她也表示退選並不後悔，只是自己沒有福氣服務高雄。

針對是否會出面表態支持其他候選人，劉世芳說，因從上週宣布退選至今，只過了十多天，「目前還是祝福所有參選同志」；她也強調，市長陳菊既然要跳脫個人，就不會輕易做這個決定，未來要支持誰也是她自己跟支持者商量的問題。