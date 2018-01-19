蔣萬安不選北市長 鄉民狂cue丁丁「萬年初選人有機會了」

蔣萬安不選北市長，鄉民立刻想到丁守中。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-19 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安今天上午在立法院宣布，他不會參與年底的台北市長選戰，將繼續在立法院扮演抗衡及監督行政部門的角色，消息一出後，引起鄉民討論，還有人喊說，「丁丁（丁守中）終於不用再深蹲了」。

蔣萬安今天上午宣布，不參選2018台北市長，持續留在立法院監督執政黨，而未來任何透過黨內初選的候選人都全力支持。

對於這樣的消息，立刻引起鄉民討論，不少人都把焦點放在5度宣布要參選台北市長的前立委丁守中身上，鄉民紛紛說，「明智之舉。看來萬年初選人這次終於有機會了XD」、「有機會了丁丁 希望你可以撐到最後XD」、「丁丁蹲這麼久了 一定跳很高」、「真的讓丁丁選啊」、「丁丁衝啊！」「KMT早該給丁丁機會了 上次連公子空降輸的多慘」、「終於輪到丁丁了，等了半輩子」、「丁丁等了24年 牛棚熱身夠了啦」、「恭喜丁守中可以選了！」

還有鄉民認為，「等柯P8年當完，下一任出來選基本上必勝」、「他的聲勢也是這一屆立委才開始做起來 直接打王風險太高了」、「聰明人，現在上台北市是被當砲灰」、「聰明，下一任真的躺著選。」

蔣萬安宣布不會參加2018台北市長選舉，會留在立法院繼續監督執政黨。（記者廖振輝攝）