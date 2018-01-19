兩岸春節176班機卡關 台商急向兩岸政府喊話

反制中國片面啟用M503北上與3W等四條銜接航路，民航局將暫不予核准兩岸春節加班機申請，估計目前卡住中國東方航空、廈門航空176班，恐影響五萬名旅客。圖為中國東方航空班機。 （資料照）

2018-01-19 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國片面啟用M503北上與W等4條銜接航路，我方決定暫不核准兩岸春節加班機申請，預計卡住176航班，影響旅客達5萬人，受影響最大的首推即將返台過春節的台商們，據報導，台商們相當的著急，向兩岸政府喊話，希望得轉圜，讓返家之路順暢一些。

中國「台企聯」發言人葉惠德指出，兩岸直航開春節加班機制度行之有年，業者主要是按航空公司的航班來處理返台過年的時間及旅程，而這些加班機經常都是最後才會提出申請，但以上海為例，大部分都是「紅眼航班」，不過，還是直航，台商還是會優先考慮。

葉惠德向台灣政府喊話，希望照顧台商想要返家過年的心願，也向中國政府提出呼籲，不要對台籍航空的春節包機提出相應對措施，免得台商返鄉之路更困擾。不過，他表示，台企聯也會協商台商，儘量透過香港、澳門等地中轉返家。

但是，台企聯副會長林子凱也指出，可能導致返台票價變貴，有很多人可能留在中國過年。