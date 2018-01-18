推動參與WHA 外交部：已有多國為我進洽WHO幹事長

2018-01-18 21:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生組織（WHO）今年度執委會將於下周一登場，多名立委今與民間團體一同出面呼籲政府應積極洽商友邦，在執委會中為我提案。但外交部表示，目前沒有打算在執委會提案，而是將主力放在大會參與上。外交部今天並表示，已有多個友邦及理念相近國家採取「具體行動」助我推案，其中包括進洽WHO幹事長、秘書處。

第142屆WHO執委會將於本月22日召開，擬定今年世衛大會（WHA）議程。民進黨立委劉世芳等人今與台灣醫界聯盟共同召開記者會，呼籲外交部應積極洽請友邦或友我國家，在執委會中提案，讓支持台灣成為世衛觀察員的聲音被世界聽見。

不過出席記者會的外交部國組司副司長王良玉表示，目前沒有打算在執委會提案，而是將主力放在參與今年的WHA上，並強調這是經審慎考量後的決定。

外交部今天晚間說明我國今年推動參與WHA的相關做法時指出，今年我將爭取受邀以「觀察員」身分出席5月的WHA作為優先目標，會透過「讓台灣醫衛實力被看見」的作法，也會盡力「讓台灣聲音被聽到」，讓國際社會及各界人士充分瞭解台灣立場。

外交部說，去年WHA結束後，外交部與衛福部等相關部會立即會商今年推案的作法，並持續透過駐外館處及各國駐台機構進行洽助。且已有多個友邦及理念相近國家採取「具體行動」助我，包括進洽WHO幹事長或秘書處。

外交部強調，政府也持續和關心此議題的民間團體及醫衛專家交換意見，以共同努力爭取國際間對我國的支持。而籌備多時的推案做法及相關國際文宣工作，將適時向各界說明。