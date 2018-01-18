盧秀燕鎮瀾宮參拜 批林佳龍頻繁出國

2018-01-18 15:47

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長擬參選人盧秀燕今日前往鎮瀾宮參拜。盧秀燕受訪時指出，台中市長林佳龍在市政紛擾期間出國，任職三年期間出國十多次，比柯文哲還多次。新聞局長卓冠廷表示，目前距離年底還有一段時間，市府仍將持續以市政為重，將三年來施政的成果，一項項展現在市民面前。

今日包括大甲鎮瀾宮董事長顏淸標、立委顔寬恒、國民黨中評委劉德成、國民黨中常委游家富、國民黨中央委員許長輝、前立委郭榮振、市議員段緯宇、陳成添、陳政顯、市議會議長副議長海線聯合服務處主任楊永昌、秘書楊啟邦、前外埔鄉長吳桂森及地方里長等人陪同盧秀燕參拜，展現藍營大團結。

盧秀燕在大甲市場向店家與民眾握手致意，隨後到鎮瀾宮參拜，民眾高喊「凍蒜」，顏清標表示，他擔任省議員時，和盧秀燕是老同事，媽祖看她這麼認真打拚，會給她加持，媽祖一定會庇佑在場要參選的人連任或當選。

盧秀燕受訪時表示，國民黨已經在中常會宣布，採取全民調方式決定六都人選，12份各媒體、各機構公開的民調，都全面領先，但她不因此自滿，會繼續努力到最後一刻，希望能夠順利脫穎而出，代表國民黨參選台中市長。

盧秀燕指出，林佳龍任職三年期間出國十多次，比柯文哲還多次，台中市空污問題嚴重，台中市議會預算問題還沒解決、小提燈也不發，林佳龍卻去新加坡開一個不是很重要的會議，希望他在剩下任期內，能更加認真完成市政，多向議員跟里長請益。

卓冠廷表示，能感受到國民黨初選不斷延後，對盧委員所造成的壓力，然而從國民黨初選開跑開始，未見到兩位候選人提出，對台中市未來發展的建設性建言，反而多是充滿「負能量」的謾罵性語言，盼未來不管是誰出線，都能讓選戰回歸理性，而目前距離年底還有一段時間，市府仍將持續以市政為重，將三年來施政的成果，一項項展現在市民面前。

國民黨另一名擬參選人江啟臣指出，現在民調的確很接近，盧委員從政年資相當長，知名度相對高，說沒被緊咬緊跟是騙人的，而彼此在良性競爭，爭取台中市民的認同，請大家輕鬆看待。會努力讓市民知道：「江啟臣是台中市長的新好選擇！」

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