認了浮濫提案 徐永明：就是有針對性

2018-01-18 15:23

〔記者曾韋禎／台北報導〕今年度中央政府總預算案將於明日展開協商。不過去年批評國民黨團浮濫提案、無理杯葛的時代力量黨團，今年的提案量暴增4倍。時力黨團總召徐永明坦言，這就是針對財政部、金管會、NCC、警政署與體育署。

立法院臨時會預定明起針對今年度中央政府總預算展開協商，但在野黨團均祭出案海攻勢，包括國民黨團提出近2500案、時力黨團近700案、親民黨團近200案，民進黨團則為20案。

其中，時力黨團在去年度僅提166案，今年度暴增4倍；且多是複製貼上同樣的案由，僅預算的刪減、凍結科目不同。

諷刺的是，國民黨團在2016年底處理國營事業預算時，僅留下300餘案，就遭時力黨團痛斥是無理性杯葛預算。國民黨團在處理2017年度中央政府總預算案時，提出4000餘案，徐永明還嗆聲，與其用9天狂按表決器，不如花個上午好好辯論。

今有媒體在時力記者會中質疑，時力雙重標準、昨是今非，是否短短1年就迅速國民黨化？

徐永明坦言，這些提案就是有針對性，針對財政部、金管會、NCC、警政署與體育署。

他舉例，兆豐銀一再遭美國開罰，數十億元的損失，都由納稅人買單，大家今天還在計較減稅會有多少稅損。警政署擴權，連律師都抓，這可以不管嗎？這樣監督相關部會過分嗎？

他表示，面對行政機關的怠惰與不法，時力只能透過法律與預算來監督，倒是執政黨應思考將如何因應。