換購電動公車預算卡關 中市朝野議員互槓

2018-01-18 15:09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會藍綠黨團今天再為擱置的市府總預算過招，民進黨團抨擊藍營表面關心空污，卻阻擋換購電動公車的新預算，大玩兩面手法；國民黨團則直斥市府污染源管制等預算少編1億，低碳只是喊口號，民進黨議員無比矯情。

民進黨團表示，柴油公車1台售價350萬元，電動公車要價1200萬元，交通局鼓勵公車業者汰換柴油車，以里程計算採差別補助，國民黨團在政黨協商時欲刪除這筆補助預算，後雖保住，奈何3000萬元預算屬今年新計畫，因預算擱置致無法動支。

綠營又說，國民黨立委江啟臣、盧秀燕都說要讓台中變成「低碳運輸城」，結果慘遭自己的議會黨團打臉，國民黨議員嘴巴反空污，批評市府空品改善不力，事實上卻為了黨團私利，一再阻擋多項空污改善預算，大玩兩面手法。

國民黨團則質疑，市府大力宣傳防治空污成效好，今年移動污染源、固定污染源管制及空品淨化等預算，比去年少編2100萬、1100萬、6800萬，可見低碳只是喊口號、打假球，民進黨團不敢對此檢討，只護航綠色運具，是要騙誰？

藍營指出，汰換柴油公車的補助，市府自籌款只編1140萬元，市長林佳龍成立的低碳辦公室，也沒新創或已落實的具體低碳運輸作為，民進黨團召開記者會為市府空污防制大做文章，這樣的作為實在是無比矯情。

交通局表示，林佳龍初上任時，電動公車僅14輛，目前已有71輛，全國第一；iBike也從原本21站成長至241站，推動綠色運具積極。環保局指出，污染源管制經費減少是政策目標改變及經費挪移，整體金額不減反增；空品淨化區綠美化則已完成階段性任務，改依實際需要編列。