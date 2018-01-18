吉祥物就是豬 陳師孟的豬領帶有上百條

監察院18日為新監委舉行上任前談話會，圖為陳師孟前往監察院。（記者方賓照攝）

2018-01-18 14:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任監委陳師孟的豬領帶日前在立法院受到關注，今天他也打上豬領帶出席監察院的就職前談話會，陳師孟在會後受訪時表示，「每個人都有自己喜歡的東西，也許豬是我的吉祥物」。至於衣櫥裡有多少條豬領帶？他說，「大概有超過100條！」

立法院行使監委被提名人的人事同意權時，陳師孟打上豬領帶，領帶上寫「我從不傾聽」，受到關注，他今天受訪時解釋，「我是很喜歡豬，那條領帶有他的意義，I NEVER LISTEN，我的意思是，我從來不會人云亦云。」

被問到以後上班是否都打豬領帶？陳師孟表示，「我不曉得上班是不是都要打領帶，如果不用打就不打。」至於生肖是否屬豬？陳說，「很可惜，我差了一點，我屬鼠，鼠輩。比豬晚了一點，這要怪我爸爸媽媽！」

究竟衣櫥裡有多少豬領帶？陳師孟說，「大概有超過100條！」媒體追問去哪裡買？陳表示，真心想要做一件事，或想要得到一個東西，就隨時會注意，也會有很多機會。他也透露，其實大多數的豬領帶還是在國外買到的。

監察院18日為新監委舉行上任前談話會，圖為陳師孟前往監察院。（記者方賓照攝）

新任監委陳師孟的豬領帶日前在立法院受到關注，今天他也打上豬領帶出席監察院的就職前談話會，陳師孟在會後受訪時表示，他說「大概有超過100條！」（資料照，記者王藝菘攝）