金介壽嗆侯友宜沒資格當副市長 要吳敦義處理

2018-01-18 12:56

〔記者郭安家／台北報導〕前新北市議員金介壽參選新北市長，今刊登報紙廣告，指新北市副市長侯友宜是「三億探長」、坐擁文化大學101間學生套房的包租公。侯早上回擊，「你看我侯友宜，像是一個貪污的人嗎？」金也回應，侯過去於北市中山分警局、刑大隊長一路做到新北市長，「有沒有（貪污），他（侯）自己知道、要交代。」

金介壽指出，過去他在議會質詢時，侯友宜就避重就輕，對於所有土地，卻推稱「誰怪我討有錢老婆，土地都繼承」，錯了！騙人、說謊！文大學生宿舍「大群館」538坪土地，侯妻任美玲只繼承88坪，其他花錢買來的。

今上午與金介壽一同開記者會的台北市議員李慶元說，侯友宜至少是貪心的人！其投資的又昱實業公司，向文大年收1千5百萬元租金、每年漲租5％，且文大需支付5％營業稅，導致影響學生居住正義；侯友宜出租為2人1間房，文大改為4人1間房，入住學生多找人頭頂替才擁有較大居住空間，蝸居成蟻居。

談到國民黨新北市初選是否不公？金介壽直說，「當然不公平」，他已正式宣布參選，前台北縣長周錫瑋、侯友宜到現在還未公開宣布參選，居然國民黨新北市黨部主委李乾龍找他們商量何時辦初選、內容如何、不要辯論、不要黨員投票，未找他商量。

金介壽還表示，他要求公開辯論，辯論這些問題就好了，只要侯友宜敢宣布參選，就要求所有電子媒體轉播，大家拿出實際的東西。但他奉勸侯友宜知難而對，因侯沒有資格擔任新北市副市長，呼籲國民黨主席吳敦義快刀斬亂麻，趕快處理這問題。