為選舉打造「市場市長」？ 柯：只是該做的

台北市長柯文哲18日出席中崙市場BOT案大樓啟用典禮。（記者張嘉明攝）

2018-01-18 12:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天出席「第一間BOT旅館改建市場」中崙市場的開幕儀式，近期市場改建、資訊化的行程眾多，被媒體質疑是為了選舉打造「市場市長」形象。柯文哲則否認稱，市場改建不會是選舉的主軸，只是該做的東西，去日本看過他們的市場，就會覺得台灣的市場一定要改建。

從環南市場、大龍市場、成功市場改建，到規劃的第一果菜及漁類市、南門、東門市場，多起懸宕多年的重大傳統市場改建案，都是在柯文哲任上啟動或規劃，且柯文哲從日前的南門市場年菜記者會起，今天安排的公開行程，也是分別走訪中崙市場與士東市場。

柯文哲則強調，市場改建不會是選舉主軸，因為台北是老舊市場的確需要改建，老實說，他每次去市場看到東西放在地上都很不習慣，他是當醫師出生的，認為乾濕分離、垃圾不落地、東西不要擺在地上、整齊清潔是基本條件，「有去日本看過市場，再回來看我們的市場，就覺得台灣市場一定要改建。」

媒體追問近日安排較多市場行程，是否為選舉考量。柯文哲則說，這是該做的，不要動不動就提到選舉。

至於市場改建腳步明顯加速一事。柯文哲說，外科醫生做事速度一定變快，這是特色，也代表他們比較勤勞，從每天早上7時半就開始盯（局處）是有用的。