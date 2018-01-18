證實登門慰留簡余晏 柯文哲無奈：算了

台北市長柯文哲18日出席中崙市場BOT案大樓啟用典禮。（記者張嘉明攝）

2018-01-18 12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲與前觀傳局長簡余晏不歡而散，留下的問題是，農曆春節年後緊接著就是台北燈節，但現在連廠商合約都還沒喬好，讓北市府傷透腦筋。柯文哲今天上午出席中崙市場開幕儀式，事後受訪時坦承曾登門拜訪簡余晏，至於面談是否不歡而散？柯欲言又止，最後無奈說「算了」。

柯文哲上午被媒體追問簡余晏離職事件後續，柯證實兩周前曾登門慰留簡余晏，媒體追問談話內容時，柯說：「奇怪！怎麼跟每個人講的話，都要在公開講嗎?」媒體改問有沒有不歡而散，柯則說：「沒有啦，算了，哪有不歡而散，我跟她...算了。」

至於善後工作的台北燈節合約問題，被迫親自出馬與廠商洽談一事。柯文哲也說，他只是出面跟廠商說，一定要解決不提，但市長不可能坐在那裏談細節，而是讓副市長陳景峻與新任觀傳局長陳思宇成立專案小組，細節要怎麼拆怎麼弄，市長不會知道，因為訊息每天一直都在更新。

柯文哲表示，燈節原本的合約，他事先都不知道，因為沒有去管到，那時候問簡余晏，她說沒問題，是她走了要去接管才知道慘了，但不要緊，一定會善後，第一線的工作同仁滿辛苦，既然面對問題是解決問題的第一步，將會透過專案小組解決。

另就外傳簡余晏要接任華視總經理，簡昨出面否認，並稱有人刻意放消息要害她。柯文哲僅稱一切跟我無關。外傳有「北市府害簡余晏三部曲」，柯也說，不要被害妄想啦。

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