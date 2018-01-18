再批簡余晏丟爛攤 柯：她走了才發現合約有問題

2018-01-18 11:57

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市觀傳局長簡余晏日前閃辭，外傳簡辭職前曾與台北市長柯文哲面對面「懇談」。柯文哲今早出席活動被媒體問及此事時，正面承認「那是上上週的事情」，並澄清兩人聊完沒有不歡而散；不過媒體追問柯，當天談話內容及簡余晏辭意堅定？柯說，「我跟她...算了啦」。

日前柯文哲曾酸簡余晏丟下燈節爛攤就離職，現又產生合約糾紛，柯說，「這個約我事先不知道」，當時自己沒有管道，且問簡余晏她都說沒問題，是她走了以後要去接管才發現有問題，「不過不要緊啦，我們一定會善後」，第一線的市府員工也蠻辛苦的，面對問題是解決問題的第一步，既然有專案小組，就開會趕快把問題解決。

簡余晏辭職獲准未滿一週，2018台北燈節現改由副市長陳景峻與新任觀傳局長陳思宇成立專案小組接手，昨與新廠商簽約成功。柯文哲一派輕鬆表示，怎麼可能坐在那裏跟廠商耗、談細節，所以一定要成立專案小組，現在一天要開好幾次會。

媒體追問新局長上任後，燈節合約就有著落，是否認為新局長工作效率比簡余晏好？柯說，簽約不是重點，未來如何執行才是重點，有時大方向正確的戰略，執行錯誤還是會一敗塗地。

至於外傳簡余晏將出任華視總經理，柯文哲冷回，「這關我什麼事？一切與我無關，ok？」

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