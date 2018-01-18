挽留無效？ 柯媽爆：柯P曾親訪簡余晏！

何瑞英表示，她也很喜歡簡余晏，她辭職覺得相當可惜。（資料照，記者劉信德攝）

2018-01-18 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕簡余晏上週閃辭觀傳局長，傳出台北市長柯文哲曾登門拜訪，要簡不要離職！

柯文哲母親何瑞英今天上午出席活動，談及簡余晏辭職一事，她爆料說，柯文哲有去簡余晏的家中，請她不要辭職，「她也是很重要的人物，我們也希望她不要走」。

何瑞英表示，她很喜歡簡余晏，覺得簡辭職相當可惜。

簡余晏上週閃辭觀傳局長，北市府火速指派原市府副發言人陳思宇接任，人事令昨生效。