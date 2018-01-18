藍營提包圍監院讓陳師孟下台 陳回嗆：他們有得等

2018-01-18 11:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天為新任監委舉行就職前談話會，新任監委陳師孟一出現監察院，立刻引起媒體包圍，被問到國民黨有人提議包圍監察院，直到他辭職為止，陳師孟回嗆，「他們有得等，我從來不會在這種力量之下屈服，這就不是陳師孟了！」

被問到「辦藍不辦綠是否失言」？陳師孟強調，「一點都不會，過去作惡、為非作歹就是藍的，所以現在不辦藍去辦綠嗎？」若能舉幾個例子，他們不當追殺藍營，「舉一個例子出來，我就認輸。」

對於總統府資政、考試院前院長姚嘉文要陳師孟挺扁「適可而止」，陳師孟說，「我不知道姚嘉文的說法，他沒有親自對我說，我不瞭解他的意思，他是我敬重的民主前輩。」

陳師孟也解釋，他不欠阿扁人情，當然阿扁重用他，指定他當台北市副市長、總統府秘書長，但他都對得起這些職位，所以他不需要特別維護阿扁，「我只是想要維護公平正義」。

對於法官批評陳師孟造成法界寒蟬效應，陳師孟回批，這些法官真的不學無術，請他們查一查什麼叫寒蟬效應，寒蟬效應是指遇到惡的不敢說話，遇到好的也不敢支持，自己變成一隻寒蟬，這是出於「後漢書」。

法務部長邱太三認為回應陳師孟是浪費生命，陳師孟則說，「我沒有浪費他的生命就好了，生命是我的！」

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