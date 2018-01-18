徐國勇與鄭朝方搶拚新竹縣長人選？ 他們各自面對這些問題

2018-01-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨備戰2018縣市長選戰，而新竹縣在上次得票僅小輸2％，被民進黨視為重點縣，外傳行政院長徐國勇和民進黨中央黨部客家部主任、前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝方都是可能人選，而知情人士推估，新竹縣出征人選大概4月才會定案。

根據《上報》報導，鄭朝方認為，民進黨在新竹縣應該多幾組人經營，這對黨是好事，至於是否會因為父親與地方的恩怨糾葛成為包袱，鄭朝方則說「政治需要新陳代謝」，會用新思維處理新世代的新問題，所以過去的問題不會重演。徐國勇針對選新竹縣則低調表示，竹縣人選採徵召，黨中央目前還沒決定，不過他未回答個人參選意願。

針對新竹縣人選，新竹縣前縣長林光華表示力挺徐國勇，認為他是民進黨出征新竹縣的首選，強調他形象好、口才佳，容易跟地方任何族群打成一片；由於林光華過去曾與鄭永金多次交手，針對鄭朝方，林光華則說：「鄭永金胡作非為的債，鄭朝方都要揹著，這是他的原罪，所以幾乎完全不可能。」

知情人士透露，徐國勇過去勤跑基層，令地方印象深刻，鄭朝方則是擁有父親在地優勢，去年底以客家部主任身分規劃「尋味‧台三線」，還找來新竹市長林智堅站台，被外界解讀為有意參選縣長。另外則有綠營人士指出，徐國勇雖為客家人，有知名度、形象不差，但是他非竹縣在地出身、客家話也不流利，在客家族群占了約7成的新竹縣能否獲得共鳴，仍須等待檢驗。