政黨法上路掀小黨退場潮？ 這2黨決定解散

中華民國機車黨成立於2014年7月，黨主席董建一，曾在2016年投入新北市永和區立委選舉，僅獲3000多票落選。（資料照，記者何玉華攝）

2018-01-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕去年立法院三讀通過政黨法，明文規範政黨運作規則，要求已備案成立政黨，須在一年內完成法人登記，每4年至少召開一次黨員或黨員代表大會，不得連續4年未推薦候選人參選公職，讓不少小黨面臨生存保衛戰，「台灣平民民主黨」與「中華民國機車黨」已向內政部申請解散，成新法上路後最早退場的二個政黨。

立法院去年11月10日三讀修正通過政黨法，規定黨費、政治獻金、政黨補助金及政黨出版品收入，為合法收入來源；未來若政黨連續4年，未依法推薦候選人參選，將可廢止其備案，政黨也不得經營、投資營利事業，每年5月還須經會計師簽核申報前一年度決算表，引發許多小黨不滿，認為增加財政負擔，變相扼殺小黨生存空間。

據《聯合報》報導，台灣平民民主黨與中華民國機車黨近日發函內政部要求准予解散；以關心機車族交通權益為宗旨的中華民國機車黨成立於2014年7月，黨主席董建一痛批：「政黨法是個不幫小黨，還給小黨找麻煩的法」，認為政黨法徒增政黨營運成本和壓力，決定以行動抗議《政黨法》影響小黨生存。

對此，內政部表示，政黨由具共同理念國民組成，目標是尋求政治權力，方法就是推薦候選人參選，這也是政黨存在的基本目的，若政黨無法派人選舉，達不到基本目的就選擇解散，也符合政黨政治原則，並不會扼殺小黨生存權利。

根據內政部統計，全台灣共有335個政黨，但以2016年第9屆立法委員選舉來看，僅有18個政黨登記角逐不分區立委，就算加入地方選舉，也只有25個政黨推薦區域立委，恐有超過逾300個政黨，面臨解散危機。

內政部強調，現在只要100人即成立政黨，但成立後應積極運作，有些政黨連內政部主動連繫都找不到人，或許根本沒在運作，以政黨法當退場機制也很合理。