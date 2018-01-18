中國啟用M503新航路 謝長廷投書日媒籲兩岸對話

2018-01-18 09:50

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕駐日大使謝長廷十八日以「台灣海峽航空安全，與東亞有直接關係」為題投書日本產經新聞。謝長廷在投書中指出，中國片面啟用M503等新航路，不僅影響飛安也對兩岸關係現狀維持造成顯著的影響，由於台灣海峽的空中安全與日本及東亞安全穩定有直接關連，他呼籲兩岸重啟對話，希望日本各界支持與協助。

謝長廷指出，日台之間每週約有七百多班飛機往來，日本飛香港或東南亞的航班也多經由台灣附近的航路，這些航班能安全航行，都是因為與管理台灣周邊空域的台北飛行情報區，有良好的合作體制。

中國在本月四日未與台灣事前協商，片面啟用靠近海峽中線的航路與連結沿海三都市的三條航路，這不僅影響飛安也對兩岸關係現狀維持造成顯著的影響。謝長廷指出，海峽中線西側為上海飛航情報區，東側為台北飛航情報區，啟用新航路時向鄰近管區協調是當然之舉，但中國卻片面啟用，有違國際民航組織（ICAO）慣例。

另一方面，維持兩岸和平與安全是雙方的必要之務，單方面開設新航路將對海峽中線的緩衝地帶造成危害，一旦台灣海峽緊張情勢升高，恐將波及整個東亞地區。謝長廷強調，台灣不希望升高台海軍事緊張，呼籲兩岸間不設任何前提條件重啟對話。

  • 駐日大使謝長廷十八日就中國片面啟用新航路問題投書日本產經新聞。（翻攝自產經新聞）

    駐日大使謝長廷十八日就中國片面啟用新航路問題投書日本產經新聞。（翻攝自產經新聞）

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