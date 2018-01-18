中國啟用M503新航路 謝長廷投書日媒籲兩岸對話

2018-01-18 09:50

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕駐日大使謝長廷十八日以「台灣海峽航空安全，與東亞有直接關係」為題投書日本產經新聞。謝長廷在投書中指出，中國片面啟用M503等新航路，不僅影響飛安也對兩岸關係現狀維持造成顯著的影響，由於台灣海峽的空中安全與日本及東亞安全穩定有直接關連，他呼籲兩岸重啟對話，希望日本各界支持與協助。

謝長廷指出，日台之間每週約有七百多班飛機往來，日本飛香港或東南亞的航班也多經由台灣附近的航路，這些航班能安全航行，都是因為與管理台灣周邊空域的台北飛行情報區，有良好的合作體制。

中國在本月四日未與台灣事前協商，片面啟用靠近海峽中線的航路與連結沿海三都市的三條航路，這不僅影響飛安也對兩岸關係現狀維持造成顯著的影響。謝長廷指出，海峽中線西側為上海飛航情報區，東側為台北飛航情報區，啟用新航路時向鄰近管區協調是當然之舉，但中國卻片面啟用，有違國際民航組織（ICAO）慣例。

另一方面，維持兩岸和平與安全是雙方的必要之務，單方面開設新航路將對海峽中線的緩衝地帶造成危害，一旦台灣海峽緊張情勢升高，恐將波及整個東亞地區。謝長廷強調，台灣不希望升高台海軍事緊張，呼籲兩岸間不設任何前提條件重啟對話。