新任監委明開談話會 現任監委籲勿藍綠「標籤化」

2018-01-17 21:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院明天上午舉行新任監委就職前談話會，將向新任監委進行業務簡報說明，11名新任監委都會準時出席，而監察院長張博雅與監院一級主管也會與會。不少新任監委表示，對於首次踏進監察院，相當期待。至於新任監委何時宣誓就職？監院表示，還要看總統府安排。

監院現在談話會固定安排在每月第1個星期二召開、第2個星期二召開院會，本月的院會與談話會都開過了，不過，監察院仍為新任監委舉辦臨時談話會，邀請新任監委聽取簡報，並進行辦公室與院會座位抽籤、地方巡察組與監委輪值順序、參與彈劾案審查會輪序等說明。

現任監委楊美鈴表示，現任監委是前總統馬英九提名，被歸類是「馬友友」，其實她很納悶，因為前基隆市長張通榮疑似關說案，是她與程仁宏、高鳳仙自動申請調查，「難道我們是綠的？」她不是民進黨，也不是國民黨，一直都是無黨籍，希望未來外界不要再把監委「標籤化」，讓監委好好辦案，發揮監察權的效果。

現任監委高鳳仙說，很歡迎新監委加入， 現在監委人力有限，在地方巡察時，一個監委要跨很多區，而且審查會也常湊不齊法定人數，很難正常召開，未來這個問題應該會改善，而且相信彈劾案也會容易通過。雖然大家理念不見得相同，但互相激盪，期待會有正面的效果出來。