彈劾案改記名投票 新監委力推 舊監委保留

部分新任監察委員主張監察院彈劾案應採記名投票，但監委間有不同意見。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-17 21:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕11位補提名監委即將走馬上任，新任監委陳師孟、楊芳玲等人主張彈劾案採記名投票，希望改善現行不公開透明的弊端，而記名彈劾只要修改「監察法施行細則」即可實施，不過，現任監委也提出不同的意見與看法，對此，監察院長張博雅昨受訪時表示，「這部分還要大家討論，要大家同意通過才行」，至於她的態度與立場則不願透露。

楊芳玲表示，在立院審查時，同組審查的被提名人楊芳婉、蔡崇義、趙永清、陳師孟等人曾私下就此交換意見，大家意見都相當一致。不過，她認為，監委在調查過程中應比照檢察官辦案的偵查不公開，以免影響當事人名譽，或讓調查受干擾，但彈劾結論出來後，就應該公開誰同意、誰反對，因為資訊公開是政府對人民負責的基本原則。

楊芳玲建議，彈劾案也可仿效大法官會議，對於解釋案的不同意見，都可以提出不同意見書，不過，相關的細節，還要討論。她強調，這是監院最容易推動的改革，只要修改「監察法施行細則」，並送到立院備查即可，不過，仍要與所有監委溝通，獲致共識後才有辦法推動。

新任監委張武修也認為，監院過去被認為績效不彰，原因之一就是不夠公開透明，而立院為推動議事透明，已全程網路直播，監院應朝此方向努力，讓民眾瞭解監院決策方式，這對監院是正向的發展。

新任監委高涌誠表示，外界詬病彈劾案過程與結果不夠透明，他認為不只是結果，討論過程也應公開，並比照法院公開審理的模式，不過，他解釋，過程公開不見得是直播或旁聽，而是在案件終結時或是把最後的結果，透過完整的會議記錄或錄音，事後讓民眾可以閱覽。

現任監委楊美鈴說，對於彈劾記名，上屆與本屆監委都有討論，贊成與反對的聲音都有，但未獲共識。原則上，她支持不記名，這樣對爭議案件審查，比較沒有壓力，但可有例外情形，例如重大或爭議案件，至於如何界定，大家可以一起坐下來討論。

現任監委高鳳仙指出，「監察法」規定，彈劾案在移送懲戒前不能宣洩，因此彈劾案才不能記名。不記名是讓大家敢於表達意見，如果記名，反而因為人情關說，造成審查上的干擾；事實上，一般議事規則，是對人不記名、對事記名，而「總統副總統選舉罷免法」也規定，立委在罷免案投票時是不記名的。