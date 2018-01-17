中市總預算未過 仁愛之家院民沒冬衣

2018-01-17 15:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市總預算至今未過，市議會民進黨團今天指出，仁愛之家採購院民冬服、寢具消毒殺菌機的預算，都屬於新計畫，因國民黨杯葛總預算，依法不能動支，長輩只能在寒冬中大嘆歹命。國民黨團則說，總預算沒過，市長林佳龍照樣出國，「有錢出國，卻沒錢幫弱勢添衣」。

民進黨團總召李天生表示，總預算案在去年底市議會定期大會、日前的臨時會，都因國民黨杯葛而無法審查，社會局每2年編列預算，為仁愛之家低收、中低收入戶長輩們，購買保暖衣物，今年編列24萬元，但去年未編，所以是新預算，預算未過無法辦理採購；社會局另外編列120萬元採購寢具消毒殺菌機，也同樣確定停擺，如何讓長輩們安心過冬。

民進黨議員邱素貞、陳淑華、蔡雅玲表示，還有多項攸關弱勢團體權益的新興預算，依法均不得動支，包括獨居老人藥事照顧、身障人士爬梯機服務等，呼籲國民黨回歸議事運作、理性監督。議員蕭隆澤、鄭功進也說，國民黨再惡搞下去，不但影響社會福利工作推動，台中市發展也停頓。

國民黨團書記長李中則表示，今年截至1月15日，社會局已發包決標36項計畫，決標金額合計約4億8000萬元；另外，國民黨團在協商過程中未刪一毛民生預算，反而是市府以民生預算來綁架不合理預算。

黨團執行長顏莉敏與議員黃馨慧、張瀞分也說，市府聲稱總預算沒過，新預算科目無法執行，但今年1月2日食品藥物安全處、新建工程處、養護工程處卻照樣成立，林佳龍今天也照樣出國，「有錢出國，卻沒錢幫弱勢添衣過年」，這是什麼道理？希望市府不要再消費長輩或社福團體。