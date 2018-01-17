時力要求基金會股利全面課稅遭圍剿

2018-01-17 15:52

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院時代力量黨團要求，全面對財團法人、基金會超過百萬元的股利課稅，隨遭立院朝野黨團與相關部會圍剿。

立法院長蘇嘉全今就「所得稅法部分條文修正草案」召集朝野協商。時力黨團要求，應全面就教育、文化、慈善、公益團體超過百萬元的股利所的課稅。

民進黨立委王榮璋表示，這種標準不公平，應該就基金會的收支來課稅；目前的標準是，只要支出未達60%就要課稅，財政部已經進一步將標準提高為70%、80%。

他解釋，很多基金會是由當事人捐助股票所成立，所有開銷就靠股利所得，縱使股利所得超過百萬元，但若收入多已用於支出，這種標準恐會誤殺無辜。

民進黨立委吳秉叡指出，捐助現金的利息免稅，但捐股票的股利卻要課稅，這是不公平的。金管會主委顧立雄認為，若就捐贈種類區分課稅否，邏輯不合理。

財政部長許虞哲表示，依2016年的資料，全國會有617家財團法人、基金會受影響，稅額達228億元，但醫療基金會僅10家而已。最多的是農民團體，次為文教基金會、紀念慈善基金會、職工福利委員會。

他指出，財政部已經預告「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準修正草案」，規範基金會不能回頭購買捐助團體的股票，也會限制擔任理、監事，收支比例也會依性質提高到70%、80%。

國民黨立委賴士葆表示，若提高到80%，已近時力課20%的標準。