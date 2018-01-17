台北燈節火燒屁股？陳思宇：簽約已就緒

2018-01-17 15:15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市觀傳局長陳思宇今下午赴市議會拜訪議員，對於台北市長柯文哲擔憂台北燈節「火燒屁股」，陳受訪指，簽約已就緒；沒有所謂解不解約問題，這是公開招標案，既符合資格、經公開遴選，約本來就照程序走，蓋章是實行的最後一步，「當你契約已經得標了、已經公開，它就是已經完成簽約程序」，沒有疑義問題。

陳思宇說，她熟悉觀傳局業務，相信同仁會一起辦好事情，市長也責成陳景峻帶領他們，他們也按步就班、逐步規劃，簽約也已就緒。

不過，市府內部也有官員直指，台北燈節另一個問題是北市府編列5000萬元預算卻要舉辦1億元規模的活動。對於未來是否要請柯文哲幫忙募款？陳思宇說，她今天剛上任，詳細細節他們逐步按部就班討論、進行，大家一定要相信北市府團隊合作、北市府一定可以辦好；她認為，現在有多少錢就辦多少事，北市府是平台，需要外界民間力量進來。

談到柯文哲上午談到陳思宇接任局長，口誤說「辦公室需要有人蓋章」。陳思宇解釋，「市長講話就是很直白，有時候不要太過度解讀，市長可能認知還有很多事情需要要準備、就緒，可能唯一想到用蓋章方式最快。」

對於外界質疑政二代任局長，陳思宇說，「記得市長跟我講話一句話，妳（陳思宇）以前在爸爸那裡都做甚麼，我說沒有就當粗工，包含開宣傳車什麼，都是從基層做起」，相信對自己期許是來自地方，當然會用這樣想法做事情、做政策，這並沒有很直接關係，她反而出身地方，可以更了解、反映基層民意。

至於是否未來還要選舉？陳思宇表示，選舉這件事情，很感謝地方的叔叔阿姨伯伯大哥大家對她厚愛、期待，在她當父親助理，大家一直覺得她是否要參政，要服務公眾不只是用參政，包含一開始當機要、副發言人、局長，職務雖調整，但初衷不變，「不一定」要選舉形式做公共服務；現在是局長，就沒有去想未來打算。