藍營批中市府取消放小提燈 卻有民眾、議員支持

2018-01-17 15:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府因預算未過，今年元宵節將取消發放小提燈，市議會國民黨團在line瘋傳「是市府不願意做，別被騙！」市府則強調，因預算未過無法決標簽約，而且時程也來不及才無法做；有民眾認為元宵提燈應由家長買單，支持取消發放小提燈；市議員陳清龍也表示，小提燈不環保，取消發放也好，而且議員每年都會自掏腰包製作提供選民索取。

台中市議會國民黨團及議員今天透過line群組瘋傳「台中市議會107年度預算未審議完成，依法可以照106年度的預算額度先行使用，所以元宵小提燈一樣可以做，社會福利的錢一樣領得到，就看台中市政府要不要做。林市府若不願意做會有100個理由推託，但絕不是因為台中市議會預算未審完。別被騙！」

市府則回應表示，中台灣元宵燈會小提燈已於去年上網招標，經費500萬元，因總預算未於議會完成法定程序，無法決標與簽約。因小提燈是燈會預算的一部分，過去仰賴對外募款挹注相關經費，但去年市府向宮廟募款引發部分議員質疑，市府因此今年減少300萬元寺廟贊助費用，加上預算未完成審議，小提燈廠商對製作經費有所疑慮而不敢貿然製作，致小提燈無法如期完成製作、送驗等，只好取消發放。

多位民眾表示，小提燈以往都是家長買給自己小孩，何時變成政府買單？小時候提燈籠不是父母買就是自己做，親子一起DIY菜頭燈籠或罐頭燈籠不是更有趣？而且政府發放的小提燈創意不足，小朋友不見得喜歡，根本不用花這種錢，叫全民買單。

市議員陳清龍也指出，以往市府提供議員的小提燈數量不足，議員也都會自掏腰包另外加訂小提燈，今年他就自己另外訂製800個小提燈，以提供選民索取，其實小提燈用一次就丟，並不環保，取消發放，將經費用在更有意義的地方也不錯。