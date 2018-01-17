蘇紫雲證實兄姊弟關係 加碼爆料黃偉哲「變綠」關鍵...

2018-01-17 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲，日前於台灣北社演講，被詢問時回應「2枚（中程飛彈）就可炸掉三峽大壩」，引起輿論譁然，隨後又被起底是民進黨立委黃偉哲、政治評論員黃智賢的親弟。對此，蘇今除證實親屬關係，順便爆料兄長的趣事。

《聯合報》報導，蘇紫雲表示，3人關係與常人無異，偶爾會聚餐、鬥嘴，但各自在專業領域做事，互不干涉，1998年起去民進黨工作，20年來這段親屬關係也從未曝光。蘇指出，自己曾任批踢踢政黑板主，處理黃偉哲、黃智賢的相關話題時，沒什麼特別感覺，並對這段關係「被起底」感到「挺無趣的」。

報導提到，蘇紫雲透露，小時候住在高雄鳳山，就讀前鎮高中的兄長，原本想去唸陸官，但轉至建中後，「就一路變綠了」。蘇提到，自己年輕時曾考上「1989年班國管院企管系正期班」，報到前還跟入伍的同學借穿軍服拍照，但阿公去拜拜求籤時，稱其可能會「陣亡」，便被阻止入學。

報導引述，蘇紫雲說，服兵役時在架設排，進去首日，輔導長便提醒，「你哥是520農運人士，當兵愛注意嘿」，但後來也沒事，師部通訊官還叫他傳真「選舉KMT官兵放假名單」，笑稱「可知長官多信任」，並對見證「軍隊真正國家化」，覺得十分特別。