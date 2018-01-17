谷暮哈就歌聲逼網紅 台南美女議員臉書直播

南市原住民議員谷暮哈就唱歌美聲直逼網紅。（記者洪瑞琴攝）

2018-01-17 12:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕政治人物透過臉書直播宣傳知名度很常見，但是能歌能唱的罕見，台南美女議員谷暮哈就開播「谷暮有約」，歌聲美麗動人兼宣傳市政，網友熱讚歌聲不輸高金素梅、陳淑華，還有人霸氣力挺留言「發怒的同胞請你離開」，宣傳效果直逼網紅！

谷暮表示，她本身熱愛唱歌，很快就能抓住音感，平日就會利用手機播音功能哼唱幾句，台中朋友剛好開音樂餐廳，借用伴唱帶設備「試播」，希望用歌聲和大家輕鬆分享心情故事，還有大家關心的時事與原住民政策及議題。

網友線上互動熱烈，紛紛留言「超級唱將！強棒加油！」「美女議員，妳應該改行當歌星了」「 問政滿分。歌聲又好聽也滿分讚」「囉咔給。漂釀議員」「姪兒姪女說這女歌手是誰？」 「用了輕鬆的方式宣導政策，太厲害了」 ，甚至還有人點播天后歌手阿妹的歌曲，挑戰高難度。

谷暮不諱言表示，原初構想是出個人CD專輯，以另類方式宣傳，後來與朋友討論後嚐試臉書直播方式，未來將在台南住處設置簡易小型錄音室，定期直播，接受網友點歌以及公益宣傳；她並幽默說，每次直播原則上20分鐘左右，時間最恰當，「以免觀眾跑掉了！」

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南市原住民議員谷暮哈就臉書直播，用歌聲輕鬆方式與族人分享心情故事兼市政宣導，線上網友互動熱烈。（擷自臉書）