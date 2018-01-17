林佳龍今起出訪新加坡 促進產業互動

2018-01-17 12:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今日至20日率團出訪新加坡，將參加第14屆台星經濟聯席會議，並參訪葉水福供應鏈中心、達梭公司、新加坡科技工程有限公司及新加坡實里達航空園，也將與新加坡工研院及微軟公司共同簽訂合作備忘錄。市府盼透過此行參訪，進一步深化雙方產業合作。

市府表示，台中與新加坡地理環境及文化條件相近，林佳龍在2016年曾率團赴新加坡，進行經貿議題交流及市政考察，並促成雙方定期召開雙邊會議，新加坡工商聯合總會副主席傅春安也曾回訪台中市。林佳龍今天啟程赴新加坡，將於19日參加第14屆台星經濟聯席會議，在會中介紹台中市產業規劃與合作商機。

市府指出，林佳龍此行也將參訪葉水福供應鏈中心、達梭公司、新加坡科技工程有限公司、新加坡實里達航空園及微軟公司，增進對產業發展的了解，擴大投資與合作機會，也促進台中市在推動智慧城市、新加坡推動智慧國家上的經驗交流。

市府也說，由於新加坡在航太、資訊電子、生物製藥、建築、金融、物流及觀光業等發展有成，而台中製造業發達，近年物聯網及智慧城市發展帶動產業轉型，加上台中市作為國家級的智慧機械及航太產業發展之都，期盼藉此行找到台灣與新加坡之間的發展著力點。