簡余晏嘆「我本將心向明月」柯P：照燈節就好了啦

台北市長柯文哲今出席南門市場年菜採購月啟動記者會，對於簡余晏昨在臉書感嘆「我本將心向明月」，言下之意頗為委屈，柯被問到秒回「照燈節就好了啦！」（記者張嘉明攝）

2018-01-17 11:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一年一度的台北燈節即將在2月登場，北市觀傳局長簡余晏卻在上週閃辭，引爆連日隔空戰火。簡余晏昨在臉書感嘆「我本將心向明月」，由於下一句為「奈何明月照溝渠」，言下之意頗為委屈。台北市長柯文哲今天受訪時則秒回「照燈節就好了啦！」

柯文哲上午出席南門市場年菜活動後受訪，現場媒體詢問他對簡余晏昨在臉書發聲明看法。柯表示，燈節只剩下不到40天，結果到現在不但約還沒簽，且廠商跟廠商、市府之間都有爭執，「天阿！」本來想說人事案先擺著，現在只好緊急處理。

談到簡余晏聲明中引詩詞感嘆「我本將心照明月」，下一句為「無奈明月照溝渠」，柯嗤之以鼻表示「照燈節就好啦！」對簡閃辭不滿之情溢於言表；他也說，沒有辦法，現在市府火燒屁股了，「像我現在就覺得很焦慮」。

被問及簡余晏在臉書中稱自己對市長的批評感到不可置信，柯則不滿回說「我也覺得不可置信！」他直言「友誼歸友誼，事情還是要辦」，當媒體進一步問簡余晏暗指自己「真心換絕情」時，柯僅反問「還有沒有其他問題」，不願回應。

有一說法指簡余晏擔心去年燈節虧損兩千萬挨批舊事重演，乾脆閃辭？柯文哲長嘆一口氣後表示，已指定副市長陳景峻全權負責，第一步先解決廠商之間爭執，先搞定廠商，然後盤點市府力量，不然剩下40天真的會開天窗。

對於網友批評「慣老闆」，柯文哲面露無奈說「當你發現只剩下40天，約都還沒有簽，會嚇到。」他指出，昨跟廠商開會主要是釐清爭執點，一定有爭執，不然早辦成功，現在就是看怎麼協調。

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