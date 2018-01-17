外配撤銷國籍成人球 立委籲修法保障人權

國民黨立委林麗蟬。（資料照，記者陳志曲攝）

2018-01-17 11:53

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委林麗蟬指出，若有歸化者被法院判決因「假結婚」、「假收養」取得國（戶）籍，無論歸化多久、違失情節，都可撤銷國（戶）籍，常造成已放棄原國（戶）籍的新住民成為無國籍人球，應立即修正「兩岸人民關係條例」第17條及「國籍法」第19條。

林麗蟬今召開「誇張惡法無人管 人球問題誰負責」記者會。會中，林邀請自中國福建嫁來台灣的楊小姐及其台籍丈夫巖先生為個案，指出兩人於2003年結婚且育有子女逾11年，但因丈夫牽涉刑事判決、卡債假離婚問題，導致楊小姐被撤銷國（戶）籍。

林麗蟬表示，我國已有52萬餘名新住民，其中以婚姻移民為大宗，但「國籍法」、「兩岸人民關係條例」規定，若被判決係因「假結婚」、「假收養」而獲得國（戶）籍者，不論歸化、設籍多久，也不區分違失情節，均可撤銷國（戶）籍，常造成無國（戶）籍人球問題。

林麗蟬說，近年常發生我國配偶為報復、逼迫新住民配偶離婚，常以「自首假結婚」方式讓新住民配偶喪失我國國（戶）籍，但聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」規定，政府應即採取取立法、行政措施，避免製造無國籍人士。

林麗蟬表示，「國籍法」去年修法，讓新住民五年內未被發現假結婚，就不必撤銷國（戶）籍，但若是法院判決就沒年限，造成漏洞。她強調，她將繼續提案修法，讓歸化者在被剝奪國（戶）籍前，應先協調確定恢復原國籍，避免成為人球。

陸委會研究員何達仁指出，本個案確有值得考量之處，但「兩岸條例」第17條規定背景，是當年假結婚盛行，此個案在法律上是依法行政，但目前強制出境的處分為暫緩狀態，執行機關仍可讓個案維持定居身分。

內政部戶政司委陳子和表示，「國籍法」先前修法後，有考量到外配人權問題，改成結婚逾5年就不會撤銷國（戶）籍，且撤銷前會邀請公正人士召開審查會，審查所犯是由是否符合事實，但司法判決而撤銷就無須審查會。

至於為司法判決造成撤銷國（戶）籍無須召開審查會？陳子和解釋，衡諸美國、新加坡、韓國及澳洲等國，對假結婚撤銷國籍皆無設定年限，且各國對假結婚取得國籍處罰甚重，相對我國規定並未較他國嚴格，且符合世界潮流。