基本工資3萬陸續討論 賴清德：改善低薪要鼓勵投資

行政院長賴清德（中）受訪談改善低薪問題。（記者林惠琴攝）

2018-01-17 11:34

〔記者林惠琴／台北報導〕日前總統蔡英文曾說，法定基本工資3萬元是她的夢想，行政院認為可在4至6年內達成，今日行政院長賴清德出席衛福部健保署「醫療資訊上傳雲端與調閱分享，無遠弗屆，分級醫療新紀元」記者會時表示，行政院會陸續討論，但改善台灣低薪更有效的方式是鼓勵投資。

賴清德指出，提高基本工資的部分，行政院會陸續討論，要一方面提供給勞工好的保障，另一方面讓資方在經營的時候有更大助力，這個方向是不會改變。

賴清德說明，目前蔡英文總統、行政院的確有要改善台灣低薪的問題，不過，在自由經濟市場上，改善薪資最有效的方式，還是要鼓勵投資，當投資增加，市場動能提高，自然而然提供很多工作機會，薪資就可以提高。

賴清德強調，如果檢視台灣低薪問題，不同行業起薪不同，即便是同一種行業，工資分布也是差異很大，在這種狀況下，很難用一種方法解決所有問題，所以針對各種問題時，恐怕也要提出多元的解決方案，才有辦法達到預期的目標。

至於外界認為相對立法院，府院太強勢，賴清德則澄清，沒有這方面的問題，因為立法院是國會、代表民意，行政院都謙卑面對立法院的監督

另外，台商偷賣油給北韓一事，賴清德指出，這部分會依法處理。