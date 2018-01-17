美國新旅安警示 台灣列「最安全」評級

美國公布新國外旅遊安全等級。（圖擷取自美國國務院官網）

2018-01-17 11:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國公布國外旅遊安全等級，台灣列為「最安全」。另美國國務院外交安全局在評估報告中，也將台灣列為「低犯罪風險」評級，但報告中同時特別提醒，台灣長期存在詐騙犯罪，資訊安全也備受威脅，遭到恐怖攻擊的機率則為「低風險」。

美國國務院於本月10日公布最新國外旅遊安全等級，同時更新安全資訊形式，將全球分為4種旅遊建議安全等級。第1級的藍色是「行使一般安全措施（Exercise Normal Precautions）」，台灣與香港、日本、澳洲、韓國、新加坡等都為最安全等級。第2級黃色為「提高警覺性（Exercise Increased Caution）」，包括中國、印度。

第3級的橘色是建議考慮清楚再出發的「Reconsider Travel」，有古巴、土耳其、奈及利亞、巴基斯坦、海地、宏都拉斯等國。最危險第4級為紅色的「不要前往（Do Not Travel）」，包括頻頻試射飛彈的北韓，與伊朗和伊拉克等國家。

另，根據美國國務院外交安全局海外安全顧問委員會（OSAC）去年發布的《2017年各國犯罪及安全報告》指出，台灣是一個低犯罪風險的地方，街頭犯罪或是暴力犯罪發生的密度都屬於低程度。且監視器的覆蓋率高，涵蓋馬路、商業區與旅館等公共空間，該報告認為這點對於犯罪發生具有嚇阻效果。

不過報告提醒，在人潮擁擠的夜市或大型活動中，仍可能發生扒竊，應謹慎保管個人物品；住宅區也可能發生竊案，尤其是在沒有全天候保全系統的建築物。

另外，報告特別指出，台灣長期存在詐騙犯罪，犯罪者時常透過電話，自稱代表警察、檢察官、銀行、保險公司或金融機構，藉以騙取受害者的信任，進而取得詐欺款。此類案件多為跨境犯罪，由人在中國大陸與東南亞地區的罪犯犯案，對身份查驗、逮捕和起訴程序形成挑戰。報告建議受害者迅即通過詐騙受害專線165回報案情。

而網路犯罪也是新興問題，資訊安全備受威脅，報告建議訪問者應時時努力保護個人身份訊息（PII），也應謹慎使用飯店、商務中心等公共無線網路熱點，因為這樣的網路可能不安全。台灣遭到恐怖攻擊的機率則為「低風險」。