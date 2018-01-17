促恢復倫理道德教育 孫文學校推「重建文化倫理」公投

2018-01-17 10:53

〔記者施曉光／台北報導〕繼公布「反背信年金」、「反促轉條例公投」兩項公投議題後，「孫文學校」今日召開記者會宣布將再推動「重建文化倫理」公投，「孫文學校」校長張亞中表示，要透過公投，以眾人力量，藉此要求未來的各級國民教育課程中，恢復倫理道德教育，並增加中華文化基本教材分量。

曾經參與馬政府時代課綱小組成員的佛光大學教授謝大寧表示，以前國中課程有「公民與道德」，如今「道德」已經完全被拿掉，過去馬政府時代課綱微調爭議的過程中，這個實質上去中國化與中國傳統的可怕過程，都沒有被凸顯出來。

謝大寧指出，有人說台灣最美麗的風景是人，如果我們還還有一點點自豪，這句話還能維持多久？中國大陸現在從國小到高中，12年、24個學期都有國學課程，一個中國大陸正規學校所培養出來的學生，高中畢業時至少會背100到200首的中國詩詞與50篇中國古典文章，台灣學生的落差將會非常恐怖，如果繼續下去，台灣將是什麼樣的台灣？

張亞中表示，台灣各級國民教育中都已經取消有關傳統「四維八德」的倫理道德教育，只著重西方民主政治的公民知識教育，國中課本也不再選錄文化基本教材，高中文化基本教材也幾經波折，現在學分數只降到剩下2個學分。

他還說，學校教科書只談個人權利、義務，不提中華文化著重的禮義廉恥，只認定台灣是多元文化，而不接受台灣是以中華文化為核心的多元文化，只教學生不服從運動、住民自決，而不告訴學生必須付出甚麼樣的可能代價，更不提倫理道德對社會發展中的重要性，道德倫理教育幾乎已經在12年國教中消失殆盡，長久下去，未來國家主人翁將是只知學習西方個人權利義務，而不認識中華文化倫理道德的一群人而已。

知名作家張曉風表示，每次有重大社會犯罪案件發生，都有學者出來要求要開教導年輕人如何分手的課程，那是道德倫理的一部分，只需要道德倫理課程即可，現在台灣的道德倫理課程被刪除，是很奇怪的事，她要問政府要把年輕人教成什麼樣的人？

張曉風還說，現在學校只在乎升學率，卻沒有教導學生如何思考一生與自我檢討，督促自己要成為更好的人，如果我們的教育再這樣下去，我們的孩子只會殘害別人，或被別人殘害，而台灣近年犯罪率增加速度愈來愈快令她擔憂。