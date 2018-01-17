勞基法修法 智庫民調：勞工支持多過反對

2018-01-17 10:10

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會10日三讀通過「勞動基準法部分條文修正案」。根據台灣世代智庫最新民調顯示，鬆綁「7休1」、3個月內加班138時，均獲過半勞工贊成；加班換補休更獲67.5％的勞工支持。

行政院長賴清德啟動「勞基法」修法以來，引發社會高度討論，也屢遭各勞團與學者惡意曲解。台灣世代智庫今早舉行記者會，公布「勞工贊不贊成新版勞基法」民調。

對於修法內容，只有33.1％了解，65.9％不了解。在進一步說明「7休1」可在「特殊狀況下，經過政府核可，並經勞資協商」，可彈性調整為「14休2」，贊成者達55.2％，不贊成者僅37.4％。

在說明每月加班上限46小時，可在「勞資協商，每3個月上限138小時不變，每月最多54小時」調整，贊成者達53.2％，不贊成者僅35.8％。

至於休息日加班費不再「做1算4、做5算8」，改為依實際加班時數計算，贊成者達53.7％，不贊成者僅38.8％。

對於年度特休可延至下年度使用，贊成者達64.5％，不贊成者僅31.3％。

但在說明輪班制勞工尚未實施的11小時輪班間隔，改為以11小時為原則，因工作特性或特殊原因的情況下，經政府核可，並經勞資協商同意後，可縮短為8小時，贊成者與不贊成者均為45.7％。

至於近日備受扭曲的加班換補休制，在說明勞工可依其意願，按實際加班時數計算補休時數，屆期未休畢，雇主仍應發給加班費，贊成者達67.5％，不贊成者僅27.5％。為此次修法支持度最高的項目。

整體而言，贊成修法者占49.7％，不贊成者為43.4％。有67.8％認為修法有助增加企業經營彈性，僅22.1％不贊成。

此為台灣世代智庫委託大社會調查中心在1月14日、15日對全國勞工進行隨機電訪，完成1405份有效訪問，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.61％。

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