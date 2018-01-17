獨家》政院緊盯 苗栗、宜蘭財政大改善

行政院主計長朱澤民（圖右）表示，苗栗與宜蘭兩縣財政大為改善，是中央與地方共同努力的結果。（資料照，記者李欣芳攝）

2018-01-17 09:02

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院對各縣市財政狀況進行考核，並對過去曾爆發財政危機的苗栗縣進行財政控管，舉債破表的宜蘭縣、苗栗縣近來財政情況大為改善，兩縣市不僅債務減少，不再虛列歲入預算，宜蘭縣106年度的財政等整體考核，相較於105年度進步幅度為6都以外16縣市的第1名，過去經常向中央緊急調頭寸、發不出縣府員工薪資的苗栗縣，已能支應每月基本支出，縣府員工每月薪資已正常發放。

據透露，苗栗縣105年度的歲出預算201.5億元，相較於104年度減少20％，宜蘭縣最近2年的歲出預算，也都控制在210億元以內，由於舉債上限超過50％的這兩個縣，都已不再虛列歲入預算，使其歲出預算不再增加，甚至整體歲出規模朝縮減的趨勢，因此，已不會有外界質疑亂花錢的問題，目前全台各縣市也無立即的財政危機。

在債務方面，主計總處官員表示，苗栗縣從103年12月到106年9月為止，已償還債務11億元；另外，宜蘭縣自2011年1月債務超限至去年5月底止，已償還債務27.4億元。

行政院主計長朱澤民表示，最近幾年苗栗、宜蘭兩縣財政狀況大為改善，宜蘭縣在前縣長林聰賢、前代理縣長吳澤成等人努力下，財政改善進步幅度很大，苗縣縣也進步很大，主要是這兩縣不再虛列縣府的歲入預算，歲出預算自然就不會再增加。

朱澤民說，主計總處並對苗栗縣的財政進行定期追縱，要求提財政改善方案，如今，苗縣與宜蘭縣財政情況改善很多，這是中央與地方共同努力的結果。

知情官員表示，苗栗縣在104年7月爆發財務危機以來，主計總處在同年8月就對苗栗進行專案的財政控管，每月持續追縱，縣府的每個月會計月報，也都會呈報主計總處。

官員說，宜蘭縣雖然舉債也是破表，但縣府在節流之外，還有開源的能力，因此，縣府平日的現金流量還算足夠，不會有現金周轉困難的問題發生，宜蘭的財政經縣府開源節流後，目前是穩定且持續改善中。