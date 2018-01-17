糗！台商在公海偷賣油給北韓 全被美軍拍到了...

北韓因核武發展遭聯合國制裁，不過台灣油商竟無視禁令，租用油輪在公海偷賣油給北韓。圖為北韓領導人金正恩。（法新社）

2018-01-17 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕北韓因核武發展遭聯合國制裁，不過台灣油商竟無視禁令，租用油輪在公海偷賣油給北韓，全程照片已被美方的「全球鷹無人機」拍下，包括船名及旗幟都一覽無遺，油商供詞指出，這趟僅賺40萬，並強調是中國商人下單，不知道是和北韓交易。

根據《鏡週刊》報導，台商陳世憲去年至今至少3次偷賣油給北韓，油輪駛出韓國港口後還刻意關掉船舶動態資訊（AIS）系統以防行蹤曝光，但船隻軌跡仍遭美方掌握。美方拍下多張照片證據確鑿，此事已撼動府院高層，法務部則首度祭出《資恐防治法》凍結貪商相關資金，以示嚴懲。法務部會有如此大動作，關鍵是美方利用無人偵察機RQ-4全球鷹，錄下公海非法油品交易，清楚拍下船名及運輸油品過程，成為資助北韓鐵證。

有知情人士透露，600公噸油品，最便宜的柴油每公升25元計算，市值約1300萬元，若以黑市10倍價值換算，一夕之間就翻漲成1.3億元以上，不過陳世憲供稱這趟只賺約新台幣40萬元，說法令檢調質疑。且由於台灣是亞太防制洗錢組織的會員國，若台灣沒有積極防範措施，亞太防制洗錢組織可以祭出刪減台灣金融機構在海外的業務，屆時損失恐怕以千億元計算。

陳世憲也坦承，去年10月確曾派船出海賣油，去年7、8月間還2度赴韓考察，但這些交易是由台灣一位綽號「阿弟仔」的男子仲介，由中國廣東的龔姓商人下單，原本以為替中國船加油，不知是賣油給北韓。另外有消息指出，方向永嘉號事實上是中國廣州方向海運管理公司所有，唯一董事及股東就是中國廣州的商人龔銳強，此情資與陳世憲聲稱受中國龔姓商人下單供詞一致。